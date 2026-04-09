Vinted verkoopt voor meer dan 10 miljard euro

Vinted rondde vorig jaar de kaap van een miljard euro omzet, met dank aan 10,8 miljard euro aan verkopen op de onlinemarktplaats. Dat een nieuwe inflatiegolf dreigt, is het tweedehandsplatform alleen maar koren op de molen.

Profiteren van tegenwind

Het Litouwse tweedehandsplatform zag de omzet in 2025 met 38% stijgen tot 1,1 miljard euro, terwijl de totale waarde van de verhandelde goederen (GMV) opliep tot 10,8 miljard euro. Daarmee verstevigt Vinted zijn positie als dominante speler in de snelgroeiende markt voor tweedehandskleding en -goederen.