Hornbach haalt omzetprognose maar kampt met hogere kosten

De Duitse doe-het-zelfgroep Hornbach heeft afgelopen boekjaar de eigen doelstellingen behaald, maar kon in het vierde kwartaal de sterk gestegen kosten niet volledig compenseren.

Voorlopige cijfers

Hornbach realiseerde in 2025 een omzetstijging met 3,8% naar 6,434 miljard euro. Daarmee deed de retailer iets beter dan de prognose, namelijk een omzet van op of iets boven het niveau van een jaar eerder, toen de omzet 6,2 miljard euro bedroeg. De gecorrigeerde winst vóór rente en belastingen (EBIT) bedroeg 264,7 miljoen euro, of bijna het niveau van vorig jaar (269,5 miljoen). Ook dat cijfer beantwoordt aan de doelstellingen, zo maakte de retailer vrijdagavond in een persbericht bekend.