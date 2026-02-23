Telenet sluit zes winkels (en opent er nieuwe)

Klanten doen meer online, dus voert Telenet een fikse herstructurering door. Het telecombedrijf sluit zes eigen winkels en één op de tien jobs verdwijnt. Toch kondigt het bedrijf tegelijk nieuwe winkels aan.

Structureel minder bezoekers

Telenet versnelt de afbouw van zijn fysieke retailnetwerk. Het telecombedrijf sluit drie eigen winkels in en rond Antwerpen en drie in het Brusselse. De ingreep kadert in een bredere hertekening van het commerciële model, waarbij digitale kanalen het zwaartepunt vormen. Volgens het bedrijf verandert het klantgedrag: steeds meer consumenten regelen vragen, abonnementen en aankopen online. Daardoor daalt de trafiek in de winkels structureel.