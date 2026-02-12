AB InBev rekent op sportjaar in tijden van dalende bierconsumptie

AB InBev trotseert de wereldwijde terugval in bierconsumptie met hogere marges en marketinginvesteringen. De grootste brouwer ter wereld verkocht vorig jaar 2,3% minder bier, maar overtrof desondanks de verwachtingen.

Minder bier, meer winst

Over heel 2025 zette AB InBev 561 miljoen hectoliter bier en andere dranken af, een daling met 2,3% tegenover 2024. Analisten rekenden gemiddeld op een krimp van 2,6%. De omzet kwam uit op 59,3 miljard Amerikaanse dollar (54,6 miljard euro). De ebitda steeg licht tot 21,2 miljard Amerikaanse dollar (zo’n 19,5 miljard euro).