Aldi en Lidl zullen geen tabak meer verkopen, andere ketens beraden zich

Nu Belgische supermarkten vanaf volgend jaar opnieuw rookwaren zullen mogen verkopen, rijst de vraag of ze dat ook zullen doen. Aldi en Lidl zeggen categoriek “nee”, de andere ketens hebben nog geen beslissing genomen.

Overleggen met franchisenemers

Na de recente uitspraak van het Grondwettelijk Hof, dat de tabaksban voor supermarktketens groter dan 400 m² nietig verklaarde, zullen supermarkten in België vanaf 1 januari 2027 opnieuw sigaretten mogen verkopen, op voorwaarde dat ze niet zichtbaar worden opgesteld. De vraag is: zullen ze dat ook doen? Vorige week pleitten retailfederaties Comeos en Unizo immers nog voor een verbod op de verkoop van rookwaren aan jongeren, naar het voorbeeld van het recent ingevoerde verbod in het VK.