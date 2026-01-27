“Alle Amazon Fresh- en Amazon Go-winkels gaan dicht”

Amazon heeft dinsdag aangekondigd dat het àl zijn fysieke Amazon Fresh- en Amazon Go-winkels zal sluiten. De retailer wil zich focussen op de fysieke supermarktformule Whole Foods Market en op snelle bezorgdiensten.

Een nieuwe invulling van convenience

Amazon wil scherpere keuzes maken op het vlak van investeringen in fysieke winkelnetwerken. Daarom neemt de retailer de radicale beslissing om al zijn Amazon Fresh- en Amazon Go-winkels te sluiten. Een groot aantal van deze winkels worden omgebouwd naar Whole Foods Market-vestigingen, het winkelmerk waarop aangezien Amazon de komende jaren wil focussen.