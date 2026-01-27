Bon’Ap opent zestigste winkel

Op woensdag 28 januari opent in Ertvelde de zestigste Bon’Ap-maaltijdwinkel in Vlaanderen. Dit voorjaar staan er nog minstens twee stand-alone openingen gepland, terwijl ook de uitrol bij Okay verder loopt.

Op naar zeventig filialen

Naast de Okay-winkel in Ertvelde bereikt Bon’Ap deze week een kleine mijlpaal met de opening van zijn zestigste winkel. “We kijken ernaar uit om ook in Ertvelde klanten te ontzorgen met onze verse maaltijden”, vertelt Aurélie Meeus, regiomanager van Bon’Ap Ertvelde. “De ligging naast Okay maakt het nog toegankelijker om in “one stop” snel en eenvoudig alles in huis te halen.”

In november vorig jaar openden Bon’Ap Merchtem en de vernieuwde Bon’Ap in Aalter nog de deuren, dit voorjaar staan Gullegem en een tweede Bon’Ap in Ninove gepland. Daarnaast is Bon’Ap sinds vorig jaar ook aanwezig in Okay als shop-in-shopconcept. Okay Machelen (Deinze) was de eerste binnen deze nieuwe samenwerking, kort daarna gevolgd door Groot-Bijgaarden en De Haan. In april opent Bon’Ap ook in Okay Mariakerke en Wachtebeke. Op die manier groeit de maaltijdwinkelketen tegen eind 2026 naar een netwerk van een 70-tal filialen, met een sterke concentratie in Oost- en West-Vlaanderen, waar bijna 50 vestigingen gelegen zijn.

Bon’Ap is de maaltijdwinkel van de Belgische groep Meat&More die ook meer dan 140 Buurtslagers-verkooppunten uitbaat in supermarkten van Delhaize, Carrefour en Comarkt.