BrewDog in België failliet na overname

De Belgische tak van de Schotse craftbierbrouwer BrewDog heeft het faillissement aangevraagd. Het moederbedrijf werd recent nochtans (deels) overgenomen door het Amerikaanse Tilray Brands, een producent van dranken en medicinale cannabis.

Brussels café verdwijnt

Het doek is gevallen over de imposante bar vlak bij het station van Brussel-Centraal, die sinds 2015 de kern van BrewDog in België uitmaakte. BrewDog Belgium is failliet verklaard, meldt L’Echo. De Belgische activiteiten maken geen deel uit van de deal met Tilray en verdwijnen nu uit het netwerk. Zo valt opnieuw een internationale pijler weg van het biermerk met het rebelse imago.