Carrefour integreert Fast Delivery in app en webshop

Vanaf 9 maart integreert Carrefour België zijn snelle bezorgdienst Fast Delivery op de website Carrefour.be en in de Carrefour app. Zo hoeven klanten geen aparte app meer te gebruiken.

Leven makkelijker maken

De aparte Carrefour Fast Delivery app zal na 9 maart 2026 niet meer functioneren: de retailer centraliseert de dienst om klanten het leven gemakkelijker te maken. Er verandert verder niets aan de service waarmee klanten hun bestellingen nog dezelfde dag kunnen laten bezorgen door een personal shopper. Dat meldt de retailer in een e-mail aan klanten.

Carrefour België lanceerde zijn snelle bezorgdienst al in 2018, aanvankelijk onder de naam ShipTo, in Knokke en Brussel, later ook in andere steden. In juli 2023 veranderde de service van naam. Vandaag is Fast Delivery actief in Brussel, Gent, Antwerpen, Hasselt, Oostende, Nijvel, Sint-Niklaas, Luik, Turnhout en Rixensart. Overigens kunnen Carrefour-klanten bestellingen ook binnen het uur laten bezorgen door Deliveroo, Takeaway of Uber Eats.