Carrefour ziet herstel in “kernlanden”, ook België groeit

Carrefour sluit 2025 af met gemengde cijfers: de Franse retailgroep zag de omzet licht groeien, maar voelde de impact van wisselkoersen en integratiekosten. CEO Alexandre Bompard uit weliswaar vertrouwen en belooft een radicaal nieuw plan.

Groei ondanks krimp

2025 was een solide jaar, met vooral een duidelijke verbetering in Frankrijk en Spanje, aldus Bompard. De netto-omzet steeg met 2,8% tot 82,1 miljard euro. De recurrente bedrijfswinst (ROI) zakte echter licht naar 2,16 miljard euro, tegenover 2,28 miljard euro een jaar eerder.