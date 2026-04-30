Casino put moed uit vergelijkbare omzetgroei

Als gevolg van winkelsluitingen zag de Franse retailgroep Casino in het eerste kwartaal de omzet opnieuw dalen, maar op vergelijkbare basis was er wel groei, met Monoprix als enige uitzondering.

Verbeterde rentabiliteit

De totale omzet van de groep daalde in het afgelopen kwartaal met 2,7% naar 1,95 miljard euro. Dat is in hoofdzaak toe te schrijven aan een verdere sanering van het winkelpark, waarbij nog eens 131 winkels werden gesloten of afgestoten. Op vergelijkbare basis was er een lichte groei van 0,3%. De aangepaste EBITDA van de groep steeg bovendien met 10,4% naar 110 miljoen euro.

Bij Monoprix daalde de omzet ook op vergelijkbare basis, met 0,4% naar 968 miljoen euro. Met name de voedingsomzet staat onder druk door een ingrijpende herziening van het aanbod droge voeding. Franprix groeide met 0,8% naar 363 miljoen euro bij een gelijk aantal winkels. De buurtwinkels van Casino-Spar-Vival noteerden een vergelijkbare omzetstijging van +2,3% naar 296 miljoen euro. De biologische keten Naturalia groeide met 5,3% naar 82 miljoen euro. Het bruto handelsvolume (GMV) van e-commerceplatform Cdiscount steeg met 5,7%, dankzij de marketplace die met 13,1% groeide.