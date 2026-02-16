Colruyt en Mondelez weer overhoop: lege schappen melkchocolade Côte d’Or

De jaarlijkse prijsonderhandelingen tussen Colruyt Group en Mondelez verlopen weer stroef. Bij Colruyt en Okay worden bijgevolg geen tabletten melkchocolade van Côte d’Or geleverd, meldt Het Nieuwsblad.

Nieuw prijzenconflict

Wie de voorbije weken in een Colruyt- of Okay-winkel op zoek ging naar een tablet melkchocolade van Côte d’Or, botste op lege rekken. De Belgische retailer en fabrikant Mondelez vinden (nog) geen akkoord over de nieuwe jaarvoorwaarden, waardoor een deel van het assortiment tijdelijk is verdwenen.

De bevoorrading blijft voorlopig uit, geeft Colruyt Group toe aan Het Nieuwsblad. “Op dit moment zijn er inderdaad bepaalde producten van Côte d’Or die tijdelijk niet in onze winkels liggen”, aldus woordvoerder Eva Biltereyst. “We zijn momenteel in gesprek met Mondelez en die gesprekken lopen constructief. We gaan er dus vanuit dat we binnenkort tot een akkoord komen en we de producten terug in onze winkels krijgen.”

In het voorjaar van 2023 – van mei tot juni – was er al een aanslepend conflict tussen Mondelez en Colruyt Group. Toen ontbrak op den duur bijna het volledige assortiment. Chocolade is vorig jaar fors duurder geworden, omdat de cacaoprijzen ongeziene recordhoogtes haalden. Nu normaliseren de cacaoprijzen op de wereldmarkt, dus voeren de retailers mogelijk de druk op om ook de consumentenprijzen te laten zakken.