Costco en Instacart bezorgen op de dag van bestelling in Frankrijk en Spanje

Costco-leden in Frankrijk en Spanje kunnen hun online bestellingen voortaan dezelfde dag aan huis laten bezorgen in een aantal regio’s in Frankrijk en Spanje. De warenhuisketen werkt daarvoor samen met het eveneens Amerikaanse Instacart.

Bezorgen vanuit winkelpunten

De Amerikaanse cash & carry keten Costco, de derde grootste retailer ter wereld na Walmart en Amazon, breidt de activiteiten in Frankrijk en Spanje uit met een nieuwe snelle bezorgdienst. Klanten kunnen online bestellingen voortaan dezelfde dag laten leveren via de websites sameday.costco.fr en sameday.costco.es. Daarvoor slaat de retailer de handen ineen met Instacart.