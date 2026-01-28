Delhaize krijgt groen licht voor overname Delfood – maar moet enkele winkels verkopen

De Belgische Mededingingsautoriteit heeft Delhaize groen licht gegeven voor de overname van Delfood, weliswaar onder enkele voorwaarden. Hiermee kan de officiële verkoop nu afgerond worden.

Zeven winkels af te stoten

Zowat een jaar geleden kondigde Delhaize de overname aan van Delfood, onderdeel van LDz, de voormalige Louis Delhaize Group die eerder al Match en Smatch van de hand deed en ook de activiteiten van Cora in België stopzet. De overname heeft betrekking op alle louis delhaize-winkels en andere winkels die door Delfood worden bevoorraad – 303 winkels in totaal – plus de logistieke diensten en het hoofdkantoor in België. Delhaize versterkt met de acquisitie haar positie in het convenience-segment op de Belgische markt.

De transactie was onderworpen aan de goedkeuring van de Belgische Mededingingsautoriteit (BMA). Dinsdagavond kondigde Delhaize aan dat het de goedkeuring heeft ontvangen voor de overname. Wel moet de retailer zes Delfood buurtwinkels (Zaffelare, Antwerpen Nassau, Franklin Roosevelt Brussel, Alma, Messancy, Sint Maria Oudenhove) overdragen aan een andere speler, net als één Delhaize Shop&Go (Antwerpen centraal station). De winkels in kwestie en hun personeel werden reeds op de hoogte gesteld. De officiële afsluiting van de transactie is gepland voor eind van deze maand.