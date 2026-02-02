Discounters Lidl, Colruyt en Action steunen “Fairbruary”-campagne

Fairebel, Candico, Bel & Bo, Lidl, Colruyt, Rombouts, Belvas, Charles Liégeois en Action scharen zich achter de “Fairbruary”-campagne waarmee Fairtrade Belgium een breed publiek 28 dagen lang kennis laat maken met Fairtrade-producten.

Eenvoudige boodschap

Februari wordt opnieuw “Fairbruary”: met deze campagne wil Fairtrade Belgium een maand lang producten uit eerlijke handel in de kijker zetten, na een succesvolle eerste editie in 2025. Dit jaar kan de organisatie rekenen op negen partners, waaronder opmerkelijk genoeg drie discounters. “Fairbruary slaat goed aan en daar schrik ik eigenlijk niet van, want het is een echte win-win situatie. We nemen consumenten mee in het verhaal en het belang van eerlijke handel, terwijl specifieke producten kunnen profiteren van extra visibiliteit,” zegt CEO Philippe Weiler van Fairtrade Belgium.

“De boodschap blijft bewust eenvoudig en toegankelijk, met een specifieke focus op de kwaliteit van eerlijke producten. Het hoeft niet altijd te gaan over minimumprijzen, premies of agro-ecologie. Soms is het gegeven dat de aankoop van een Fairtrade product bijdraagt aan boer, planeet en smaakpapillen voldoende. Producten als koffie, bananen en suiker zijn en blijven gigantisch populair. Bovendien kent maar liefst 85% van alle Belgen het Fairtrade logo. Dat zijn vaststellingen waarop je deze campagne in de toekomst verder kan uitbouwen.”