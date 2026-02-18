FrieslandCampina in 2025: romige start, zurig najaar

Zuivelgigant FrieslandCampina heeft in 2025 een sterker financieel resultaat geboekt dan verwacht, ondanks een uitdagende tweede helft van het jaar. Wat romig begon, werd plots zuur toen een grote melkplas de zuivelprijzen deed kelderen.

Jaar met twee gezichten

De netto-omzet steeg met 3,9% naar 13,4 miljard euro, terwijl de nettowinst licht toenam tot 328 miljoen euro. Toch was het jaar geen onverdeeld succes. De eerste helft van 2025 verliep gunstig, met hoge zuivelprijzen en een sterke vraag. In de tweede helft daalden de basiszuivelprijzen echter scherp, als gevolg van een wereldwijd ruim aanbod van melk. De totale melkaanvoer nam toe met 2,4% naar 9,268 miljard kilogram.

Toch wist FrieslandCampina naar eigen zeggen marktaandeel te winnen in Europa. Melkveehouders profiteerden ook van een aanzienlijk hogere melkprijs: de gemiddelde prijs steeg met 7,5% naar 56,93 euro per 100 kilogram melk. Leden kregen nog een contante nabetaling van 1,31 euro per 100 kilogram, 10 eurocent meer dan een jaar geleden.

In de eerste helft van 2026 verwacht FrieslandCampina nog een uitdagende markt, met aanhoudende druk op de basiszuivelprijzen. Herstel wordt pas in de tweede helft van het jaar verwacht. De fusie met de Belgische zuivelcoöperatie Milcobel, die op 1 januari 2026 werd afgerond, zorgde weliswaar al voor zo’n 1.250 nieuwe leden en 950 medewerkers uit België en Frankrijk. Tegelijk was er de overname van Wisconsin Whey Protein in Noord-Amerika.