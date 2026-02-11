Groei vertraagt bij Coca-Cola: een signaal van veranderende consumentenvoorkeuren

Coca-Cola heeft in het vierde kwartaal teleurstellende resultaten neergezet. Voor 2026 voorziet de frisdrankreus een bescheiden organische omzetgroei van 4% tot 5%, nu consumenten kritischer omgaan met hun uitgaven en hun voorkeuren verschuiven.

Minder cola en frisdrank

Met een omzet van 11,8 miljard dollar bleef Coca-Cola vorig kwartaal net onder de verwachtingen. De organische omzet nam zowel het vierde kwartaal als over het volledige jaar met 5% toe. Het bedrijfsresultaat daalde in het kwartaal met 32%, maar steeg over het volledige jaar met 38%. “Ik ben bemoedigd door onze prestaties in 2025, die zowel de veerkracht als het momentum lieten zien die ons bedrijf definiëren,” zei James Quincey, voorzitter en CEO.