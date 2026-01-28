Have A Roll trekt naar Wijnegem Shopping Center

Op zaterdag 28 februari opent Have a Roll, de populaire specialist in veganistische kaneelrollen, een nieuwe vestiging op een toplocatie: in Wijnegem Shopping Center zal de retailer klanten uit het hele land bereiken.

Nieuw publiek bereiken

Wijnegem wordt de tweede locatie voor de keten in Antwerpen, de zesde in België en de achtste vestiging in totaal. Het merk groeide de voorbije jaren uit tot een vaste waarde in steden als Gent, Brussel, Leuven, Brugge, Amsterdam en Utrecht. Maar Antwerpen blijft de plaats waar alles begon. “Met Wijnegem brengen we Have A Roll opnieuw dichter bij onze oorsprong, maar tegelijkertijd ook naar heel het land. Wijnegem Shopping Center trekt natuurlijk klanten vanuit heel België, dus kunnen we veel nieuwe mensen laten kennismaken met onze cinnamon rolls,” zegt mede-zaakvoerder Lisa Wynen.

In de nieuwe vestiging kunnen bezoekers rekenen op het vertrouwde aanbod waar Have A Roll bekend om staat: 100% vegan, versgebakken kaneelrollen, bekroond met de Belgian Vegan Award voor Best Pastry. Op het menu staan acht klassiekers, zoals de Speculaas Roll en Apple Roll, aangevuld met twee maandelijks wisselende specials. Het interieur zal ingericht worden volgens het nieuwe concept dat werd geïntroduceerd in de vestiging van Brugge. In januari werd ook de Gentse winkel gerenoveerd naar dit nieuwe concept.