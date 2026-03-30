[Interview] Hoe Marc Veltman (Holie’s, Yeehright!) ten strijde trekt tegen suikerverslaving

Hoe kan je dagelijkse voeding gezonder maken, zonder dat de consument afhaakt? Dat is de vraag waarin Marc Veltman zich vastbijt: na de lancering van Holie’s, granola zonder toegevoegde suiker, ontwikkelde hij Yeehright!: smeerpasta’s met tot wel 80% minder suiker.

Gezonde missie

De Nederlandse ondernemer Marc Veltman, die eerder samen met Merick Schoute Holie’s oprichtte, is een man met een missie: hoe kun je mensen naar gezondere voeding krijgen? Als kok én marketeer werkte hij onder andere als culinair adviseur voor Honig, Heinz en Natudis (Wessanen), en vervolgens als consultant voor de huismerken van retailers als Albert Heijn, Jumbo en Plus, en voor kleinere en middelgrote voedingsfabrikanten. Met zijn nieuwste initiatief, Yeehright!, pakt hij nu samen met Oliver Snoek een van de meest suikerbevattende categorieën van de supermarkt aan: zoet broodbeleg.