[Interview] “Met de overname van Mestdagh heeft Intermarché België twintig jaar gewonnen”

Dat Intermarché in België momenteel rode cijfers schrijft, is een logisch gevolg van de investeringen in verband met de overname van Mestdagh, stelt de directie, die de terugkerende kritiek van ontevreden ondernemers betreurt: “Er zijn zeker uitdagingen geweest, maar die liggen achter ons. De cijfers bewijzen het.”

Verdubbeling

Na enkele faillissementen en sluitingen de afgelopen maanden lijkt de onrust bij Intermarché in België weer even op te laaien. Enkele ondernemers stappen opnieuw naar de pers met verhalen over misstanden bij de retailer: als gevolg van logistieke en IT-problemen halen verschillende winkels niet de vereiste omzetgroei en marges, stellen ze, terwijl de directie de schuld doorschuift naar individuele uitbaters.