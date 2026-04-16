Izy Coffee moet inkrimpen: “Kosten swingen de pan uit”

De Vlaamse koffieketen Izy Coffee gaat negen van zijn 23 vestigingen omvormen tot kleinere corners, om ze door zelfstandige ondernemers te laten uitbaten. Oprichter Bart Buyse ziet zich geconfronteerd met stijgende kosten.

“We móéten ingrijpen”

Vanaf 1 mei worden in eerste instantie vijf vestigingen van de keten omgevormd tot Izy Coffee Corners: het gaat om de winkels in Izegem, Torhout, Tielt, Leuven Brusselsestraat en Zeebrugge. Dat meldt het bedrijf op haar Instagramaccount.

Tegenover HLN licht CEO Bart Buyse de plannen toe. Het bedrijf zoekt overnemers die de koffie-uitbating willen combineren met hun eigen zaak of product, op de huidige huurlocaties of op een plek naar hun keuze. Voor de eerste drie locaties zijn er al kandidaten. Later wil de keten ook de winkels in Hasselt, en de twee kleinste shops in Gent afstoten. Mogelijk volgt ook het hoofdkwartier in Nazareth, al wordt dat eventueel het opleidingscentrum.

Aan de snelle groei van de koffieketen komt dus voorlopig een einde: slechts 14 vlaggenschiplocaties in de grote steden blijven in eigen beheer. De redenen voor de strategische ommezwaai? “De kosten swingen de pan uit. We móéten ingrijpen.” Kleinere vestigingen draaien onvoldoende omzet om de hoge loonkosten te dragen. Daarbovenop komt de onzekerheid door de instabiele geopolitieke situatie. “Ik ben ervan overtuigd dat het een horrorjaar voor de horeca in ons land wordt. Wie nu niet het heft in eigen handen neemt, zal binnen een half jaar in de problemen zitten,” aldus nog Buyse.