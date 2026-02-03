Jean-Baptiste Santoul gaat WK Kellogg Co leiden

Na de recente overname van ontbijtgranenproducent WK Kellogg Co door Ferrero heeft het bedrijf een nieuwe topman aangesteld: het is Jean-Baptiste Santoul, die een rijke internationale ervaring opdeed bij Henkel (waar hij de Benelux-divisie leidde) en Ferrero.

Nieuw hoofdstuk

Santoul was tot voor kort Chief Sales & Business Development Officer bij Ferrero Group op het hoofdkantoor van het bedrijf in Luxemburg, en daarvoor was hij president en algemeen directeur van Ferrero France. Eerder in zijn carrière bekleedde Santoul verschillende leidinggevende functies bij Henkel in Frankrijk, Duitsland, de Benelux en Noord-Afrika.

De benoeming van Santoul tot Chief Operating Officer volgt op de recente overname van WK Kellogg Co door Ferrero en luidt een nieuw hoofdstuk in voor het iconische graanproductenbedrijf. “Dit is een cruciaal moment voor WK Kellogg Co en voor de toekomst van ontbijtgranen in Noord-Amerika – de categorie die de heer Kellogg zelf heeft gecreëerd”, aldus Santoul.

Het bedrijf kondigde ook aan dat Gary Pilnick, voorzitter en CEO sinds de afsplitsing van WK Kellogg Co van Kellogg Company in 2023, het bedrijf eind 2025 heeft verlaten.