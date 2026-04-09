Lappen Belgische handelaars tabaksverbod voor minderjarigen bewust aan hun laars?

54% van de Belgische handelaars verkoopt nog steeds tabaksproducten en vapes aan minderjarigen, zo blijkt uit controles met mysteryshoppers. Er geldt nochtans al zes jaar een verbod op de verkoop aan jongeren onder de 18 jaar.

Nachtwinkels en supermarkten in de fout

De discrepantie met officiële inspectiecijfers is opvallend. Klassieke controles detecteren slechts bij 3% van de handelaars een overtreding. Zodra inspectiediensten echter minderjarigen inzetten als testkopers, kantelt het beeld volledig. De Federale Overheidsdienst Volksgezondheid controleerde 902 verkooppunten en stelde vast dat meer dan de helft de regels over.