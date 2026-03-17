Le Pain Quotidien zet Nederlandse expansie verder in Designer Outlet Roermond

Het Belgische restaurant- en bakkerijconcept Le Pain Quotidien zet een nieuwe stap in zijn Nederlandse expansie met de komst naar Designer Outlet Roermond. De keten is bovendien op zoek naar een locatie in Den Haag.

In Roermond gaat Le Pain Quotidien in zee met franchisepartners Roy Janssens en Manou Dolmans die er hun bestaande zaak transformeren. “De vraag kwam vanuit Designer Outlet Roermond om Restaurant Legato een nieuw leven te geven met een andere formule. Aangezien er nog geen formule zoals Le Pain Quotidien aanwezig is op Designer Outlet Roermond, en wij al sinds 2020 een oogje op het concept hebben, leek deze samenwerking de perfecte nieuwe stap na overleg met alle partijen”, zeggen ze.

Voor Designer Outlet Roermond is de toevoeging een versterking van het huidige food & beverage aanbod, zegt Pieter Voorst Vader van eigenaar en beheerder McArthurGlen: “Onze bezoekers hechten steeds meer waarde aan een kwalitatieve en gevarieerde culinaire beleving als onderdeel van hun dagje uit.”

De opening staat gepland voor in de zomer van 2026. De Nederlandse expansie van Le Pain Quotidien gaat intussen verder: de retailer zoekt actief naar een locatie in Den Haag. Maastricht en Amsterdam zijn al succesvolle voorbeelden van het concept.