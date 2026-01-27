Lidl is Europees koploper in duurzaamheid

Duitse en Nederlandse supermarktketens staan het verst met duurzaamheidsinitiatieven, met Lidl als duidelijke koploper. Toch slaagt de meerderheid van de foodretailers er niet in de uitstoot te verminderen, blijkt uit nieuw onderzoek.

Europese benchmark

Supermarkten in Duitsland en Nederland bepalen het tempo in de overgang naar duurzame voedselsystemen in Europa. Met name Lidl springt eruit in vier landen, terwijl ook Albert Heijn, Jumbo, Rewe en Aldi Süd sterke betrokkenheid tonen bij het terugdringen van emissies, onder andere door een verschuiving naar plantaardige eiwitten. Hekkensluiter is de Franse marktleider E.Leclerc. Dat blijkt uit de eerste Europese benchmark van 27 supermarkten in 8 landen (Frankrijk, Duitsland, Nederland, Polen, Spanje, Zweden, Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk) door denktank Questionmark, in samenwerking met partners WWF Nederland, Madre Brava en ProVeg International.