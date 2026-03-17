Madaq kiest voor CCV: een partnership voor groei en innovatie

Madaq, het Nederlandse chocolademerk met internationale ambities, wil zijn klanten een snel, eenvoudig en intuïtief betaalproces garanderen. Met CCV als betaalpartner kan het bedrijf focussen op innovatie en groei.

Betrouwbare betaaloplossingen als fundament voor groei

Madaq, het chocolademerk met 15 belevingsboetieks in Nederland, onderscheidt zich door een frisse kijk op de wereld van chocolade. Het merk is opgericht door Soufiane Mourabit, die de eetcultuur waarin hij is opgegroeid, wil delen met anderen. Zijn creaties prikkelen de smaakpapillen met unieke smaken die een blijvende indruk achterlaten, waardoor alledaagse momenten veranderen in dierbare herinneringen. Het gebruik van natuurlijke ingrediënten in de meest pure vorm, creëert de smaak.

Voor deze ambitieuze scale-up in de retailsector, was één ding duidelijk: om future-proof te blijven, is een betaalpartner nodig die meegroeit. “We zochten een partij die solide technologie combineert met flexibiliteit, zodat we onze dienstverlening kunnen uitbreiden zonder zorgen over betrouwbaarheid,” vertelt CEO Soufiane Mourabit. “CCV bleek daarin een natuurlijke match. Hun focus op innovatie, stabiliteit en service sluit perfect aan bij wat Madaq haar klanten wil bieden.”

Waarom vertrouwen en technische betrouwbaarheid cruciaal zijn

“Het betaalmoment is vaak het laatste klantcontact en moet altijd vlekkeloos verlopen. Elke storing heeft direct impact op omzet en klanttevredenheid. Daarom kiezen we bewust voor een partner waarbij betrouwbaarheid, veiligheid en service aantoonbaar op orde zijn. Dat vertrouwen vinden we bij CCV,” aldus Soufiane.

Madaq opteerde voor de CCV Nexus Pad A35, een nieuwe terminal die perfect aansluit bij Madaq’s behoefte aan moderne, snelle en compacte betaaloplossingen. Soufiane vertelt: “De hardware is future-proof en geschikt voor alle relevante betaalmethoden. Klanten ervaren een sneller, eenvoudiger en intuïtiever betaalproces, inclusief contactloos betalen via smartphones en smartwatches. Dit vermindert wachttijd en zorgt voor een prettige flow.”

Europese ambities en toekomstbestendige technologie

Madaq kijkt verder dan Nederland, benadrukt de CEO. “Onze Europese ambities hebben zeker meegespeeld in de keuze voor CCV. Hun aanwezigheid in meerdere landen en kennis van lokale markten geeft ons het vertrouwen dat we later zonder grote barrières kunnen opschalen. Nieuwe technologieën zoals digitale wallets en embedded payments spelen daarbij een grote rol. Consumenten verwachten snelheid en gemak. Samen met CCV zorgen we dat onze oplossingen klaar zijn voor deze ontwikkelingen.”

Partnerschappen als sleutel tot succes

“De betaalmarkt ontwikkelt zich razendsnel. Als scale-up kun je niet alles zelf bouwen. Door samen te werken met een specialist als CCV, kunnen wij ons focussen op innovatie en groei, terwijl onze klanten profiteren van betrouwbare, veilige en future-proof betaaloplossingen”, aldus nog Madaq.

Geïnteresseerd in de CCV Nexus Pad A35?

Lees meer over de CCV Nexus Pad A35 en ontdek hoe CCV samen met retailers bouwt aan de toekomst van retailbetalingen.