Pizza Hut mogelijk in de etalage; 250 Amerikaanse vestigingen sluiten

Pizza Hut sluit in de eerste helft van dit jaar 250 restaurants in de Verenigde Staten, terwijl moederbedrijf Yum! Brands een mogelijke verkoop van de keten overweegt. Het bedrijf pakt daarbij onderpresterende locaties binnen het netwerk aan.

Strategische herziening

In november startte Yum! Brands een formele evaluatie van de opties voor Pizza Hut. De keten kampte met verouderde restaurants en toenemende concurrentie. In de Verenigde Staten daalde de omzet in bestaande vestigingen (minstens een jaar open) vorig jaar met 5%. Pizza Hut beschikt er over meer dan 6.000 vestigingen.

Buiten de Verenigde Staten presteerde Pizza Hut beter: de internationale omzet in bestaande vestigingen nam vorig jaar met 1% toe, met groei in Azië, het Midden-Oosten en Latijns-Amerika. China is voor Pizza Hut de op één na grootste markt buiten de Verenigde Staten en is goed voor 19% van de omzet.

Ook rivaal Domino’s, de grootste pizzaketen ter wereld, doet het beter. De keten heeft haar jaarresultaten nog niet gepubliceerd, maar de Amerikaanse omzet in bestaande vestigingen steeg in de eerste negen maanden van vorig jaar alvast met 2,7%.