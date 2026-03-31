Nederlandse chocolademakers Hands Off en Chocolatemakers smelten samen

De Nederlandse chocoladeproducenten Chocolatemakers en Hands Off fuseren tot The Chocolate Impact Group, om samen sneller te groeien in een markt die onder druk staat door grillige cacaoprijzen en structurele schaarste. Beide specialiseren zich in duurzame chocolade.

Complementaire distributie

De twee bedrijven realiseren momenteel samen een omzet van zo’n 8 miljoen euro en mikken op 20 miljoen euro binnen vier jaar. Daarmee zetten ze nadrukkelijk in op verdere professionalisering: de combinatie moet de beschikbaarheid van duurzame chocolade vergroten en tegelijk schaalvoordelen opleveren in inkoop en distributie. Dat meldt het FD.