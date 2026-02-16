België - NL
Geschreven door Stefan Van Rompaey
Nieuwe boete voor Europese inkoopcentrale Eurelec

Food16 februari, 2026
Eurelec, de Europese inkoopcentrale van E.Leclerc, Rewe en Ahold Delhaize, loopt in Frankrijk een boete op van meer dan 33 miljoen euro, wegens het overschrijden van de deadline voor commerciële akkoorden.

Europese uitzondering

Eurelec krijgt een boete van 33.537.615 euro voor 70 overtredingen tegen de verplichting om vóór 1 maart vorig jaar een commercieel akkoord te bereiken met zijn Franse leveranciers. Dat meldt de Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) op 16 februari op haar website.

