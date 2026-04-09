Nieuwe voedingsaanbevelingen in Nederland: minder vlees, meer peulvruchten

Eet 40% minder vlees, de helft minder kaas en twee keer zoveel peulvruchten: zo luidt de nieuwe aanbeveling van het Nederlandse Voedingscentrum, dat mensen wil helpen gezonder en milieubewuster te eten.

Gebaseerd op recente wetenschappelijke inzichten

Het Voedingscentrum heeft een update gepubliceerd van haar “Schijf van Vijf”, die is samengesteld uit vijf vakken met adviezen voor belangrijke productgroepen. De kern blijft ongewijzigd: het advies blijft om veel groente, fruit, peulvruchten, volkorenproducten te eten en niet te veel zout, verzadigd vet en suiker. Er zijn vooral verschuivingen in de aanbevolen hoeveelheden, met name op het vlak van eiwitten.

Voor volwassenen van 18 tot 50 jaar die zowel vlees als vis eten, betekent dit onder andere een grotere rol voor peulvruchten, die gaan van 120 à 180 gram per week naar 250 gram per week. Vlees gaat van maximaal 500 gram naar 300 gram per week, waarvan niet meer dan 100 gram rood vlees. De aanbeveling voor kaas gaat van 40 gram naar 20 gram per dag. En het advies is om af te wisselen tussen zuivel en verrijkte zuivelalternatieven.

De vernieuwde Schijf van Vijf is gebaseerd op recente wetenschappelijke inzichten. “Alle doorgerekende eetpatronen zijn zo gezond mogelijk, hebben een lage milieubelasting en houden rekening met veilige grenzen. Zo zorgen we niet alleen goed voor onszelf, maar ook voor de wereld om ons heen en voor toekomstige generaties,” zegt Petra Verhoef, directeur bij het Voedingscentrum.