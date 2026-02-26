Ondernemers luiden alarmbel: verslikte Intermarché België zich in de overname van Mestdagh?

De rust keert nog niet terug bij Intermarché België. Het lijkt erop dat de retailer zich vertild heeft aan de overname van Mestdagh, met chaos tot gevolg op het vlak van logistiek, operaties, financiën en IT. Dat leidt tot ontevreden franchisenemers en nu ook tot faillissementen.

Misstanden

Het faillissement van Intermarché Jette, enkele weken geleden, was voor de buitenwereld een nieuw signaal dat het succesverhaal van de Musketiers in België dan toch niet zo robuust is als het lijkt. Ook in november vorig jaar trokken enkele ondernemers al aan de alarmbel. Volgens hen trachtte Intermarché tot nu toe de interne problemen te minimaliseren en de oorzaak toe te schrijven aan mismanagement bij individuele ondernemers. Maar steeds meer stemmen spreken die officiële versie nadrukkelijk tegen. Zij stappen nu opnieuw naar de pers.