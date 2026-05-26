Uber biedt miljarden voor Delivery Hero

Uber wil het Duitse maaltijdenbezorgplatform Delivery Hero overnemen, en lijkt bereid daarvoor diep in de buidel te tasten. Een eerste bod van 11,5 miljard euro werd afgewezen. Intussen toont ook Doordash interesse.

Consolidatiegolf

Volgens de Financial Timers zou Uber, dat al een belang van bijna 20% heeft in Delivery Hero, een van de grote aandeelhouders van het platform een bod van 38 euro per aandeel hebben voorgelegd, wat het bedrijf waardeert op 11,5 miljard euro. Nadat dat bod werd afgewezen zou Uber een hoger bod overwegen. Eén van de grote aandeelhouders van het bezorgplatform is Prosus, maar dat concern moet zijn belang afbouwen: dat was immers een voorwaarde om Just Eat Takeaway, te mogen overnemen. De beurskoers van Delivery Hero stijgt fors als gevolg van speculatie.