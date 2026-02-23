Vier Louis Delhaize-vestigingen over naar ondernemers achter Delhaize en Albert Heijn Willebroek

Frédéric Van Hoecke en Thomas Jordens, de uitbaters van de supermarkten van Delhaize en Albert Heijn in Willebroek, nemen vier buurtwinkels van Louis Delhaize over in het Waasland.

Ruimere openingsuren

De buurtwinkels van Louis Delhaize in Sint-Niklaas, Breendonk (Puurs-Sint-Amands), Vrasene (Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht) en Temse hebben nieuwe eigenaars: het zijn Frédéric Van Hoecke, eigenaar van de Delhaize én de Albert Heijn aan de Dendermondsesteenweg in Willebroek, en Thomas Jordens, winkelmanager van diezelfde Albert Heijn.

De ondernemers verruimen de openingsuren in de vier betrokken winkels en starten er een pakjesdienst voor het verzenden en afhalen van pakketten via Vinted Go, PostNL en DPD. De medewerkers blijven aan boord. “Wij geloven sterk in de kracht van de buurtwinkel. Persoonlijke service, kwaliteit en nabijheid maken het verschil. We willen elke winkel lokaal verankerd houden en tegelijk professioneel ondersteunen,” zeggen ze aan Het Nieuwsblad.

De Louis Delhaize buurtwinkels worden beleverd door Delfood, de grossier die recent werd overgenomen door Delhaize.