Vraag naar proteïnerijke zuivel stuwt de omzet van Danone

Danone groeide in 2025 harder dan verwacht, mede dankzij de sterke vraag naar eiwitrijke en functionele zuivel. De terugroepactie van besmette babyvoeding veroorzaakt tot nu toe geen grote financiële gevolgen.

Dubbele cijfers

De omzet van Danone kwam vorig jaar uit op 27,2 miljard euro, met een vergelijkbare groei van 4,5% die kan worden uitgesplitst in 2,7% volumegroei en 1,8% prijsverhogingen. De vraag naar functionele en proteïnerijke producten, die met dubbele cijfers toenam, gaf de Europese prestaties extra vaart. Activia noteerde opnieuw groei.