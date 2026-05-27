Waarom Oxfam een eigen koffiebar opent

In Gent opende zopas ROAR, een nieuw initiatief van Oxfam dat tegelijk een koffiebar, een concept store en een speelveld voor activisme wil zijn.

Een koffiebar met mening

ROAR serveert specialty 100% arabica koffie van het hoogste segment: intens, complex, met toetsen van chocolade en hazelnoot. De koffie, die ook online te koop is, onderscheidt zich niet alleen door zijn superieure kwaliteit (vaak 84+ punten op de SCA-schaal) maar ook door het verhaal erachter. De bar werkt immers samen met kwaliteitsvolle koffiecoöperaties die een eerlijke prijs krijgen, vrouwenrechten versterken en koffieboeren helpen bouwen aan klimaatrobuuste landbouw.

Het interieur, ontworpen door het circulaire makerscollectief Onbetaalbaar, ademt circulariteit. De koffiebar verkoopt tweedehands koffieapparaten en lokale merchandising. Je kan er bovendien lunchen: de focus ligt er op lokale én vegetarische gerechtjes. Er zullen evenementen georganiseerd worden van runclubs, wake up talks tot concerten en filmvoorstellingen. “Met ROAR willen we meer zijn dan een nieuwe koffiebar. We willen een broedplaats zijn van kunstenaars tot studenten, zegt gerante Aline Denayer. ROAR ligt aan de Nederkouter in de Gentse studentenwijk.