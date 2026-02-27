What’s Cooking bereidt beursexit voor

De families achter What’s Cooking willen weer baas zijn in eigen keuken: ze leggen 88 miljoen euro op tafel om de maker van bereide maaltijden, zoals de lasagnes van Come a Casa, van de beurs te halen.

Nieuwe koers

Met een bod van 148 euro per aandeel mikken de eigenaarsfamilies Coopman en Van der Pluym op de 31,95% van de aandelen die zij nog niet bezitten. De grootste niet-referentieaandeelhouders scharen zich al achter het bod. Het gaat onder meer om Wallonie Entreprendre, Alychlo van investeerder Marc Coucke en voormalig CEO Dirk Goeminne met zijn echtgenote. “Zij vertegenwoordigen allemaal samen ongeveer 7% van de aandelen”, citeert De Tijd CEO Piet Sanders.

De beursexit volgt op enkele turbulente jaren. What’s Cooking, dat tot 2022 als Ter Beke door het leven ging, probeerde in 2021 via de overname van Imperial Meat Products zijn schaal in charcuterie te vergroten. De Belgische mededingingsautoriteit blokkeerde die transactie. Daarop gooide de groep het roer om: in 2023 verkocht het bedrijf zijn charcuterieactiviteiten voor 100 miljoen euro aan het Duitse investeringsfonds Aurelius.

Sindsdien focust het bedrijf volledig op kant-en-klare maaltijden. Dat deed het onder meer door uit te breiden in plantaardig en een overname van de Franse sectorgenoot Sveltic. CEO Sanders ziet bovendien potentieel buiten Europa voor toekomstige groei. Het Oost-Vlaamse bedrijf noteert al sinds 1986 op de beurs, maar hoopt meer flexibiliteit te krijgen in privéhanden – net zoals Greenyard eerder.