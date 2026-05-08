Britse retailer Next verhoogt prijzen door oorlog in Midden-Oosten

De Britse mode- en woonwinkelketen Next verhoogt vanaf mei de prijzen in sommige markten buiten Europa. Door de oorlog in Iran zullen producten tot 8% duurder worden. Nochtans presteert de retailer sterker dan verwacht op de Britse thuismarkt.

Europa ontspringt de dans

Next rekent op hogere brandstofkosten en verstoringen in de mondiale toeleveringsketens nu de Straat van Hormuz grotendeels gesloten blijft. De keten verwacht dit jaar 47 miljoen pond (55 miljoen euro) aan extra kosten door de oorlog tussen de Verenigde Staten, Israël en Iran. Eerder rekende Next nog op 15 miljoen pond extra, maar die inschatting dekte alleen de eerste drie maanden van het conflict, dat eind februari uitbrak.