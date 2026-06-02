Norah aast op België, maar sluit winkels

De Nederlandse damesmodeketen Norah ziet potentieel voor minstens 20 winkels in België. Ironisch genoeg sloten dit jaar nochtans de enige twee boetieks die het label had in het land.

Locaties in de gaten

Norah opende in 2019 een eerste winkel in Antwerpen, maar breidde nooit uit naar de beoogde 25 vestigingen in Vlaanderen. De keten trok zich eerder dit jaar terug uit België, net als uit Duitsland. Toch wil CEO Han Sterk al terugkeren: de topman ziet ruimte voor minstens 20 nieuwe vestigingen. “We weten van 20 tot 25 plekken in België zeker dat we daar willen zitten”, aldus Sterk in de podcast RetailTrends Talks.