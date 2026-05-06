Primark investeert meer dan 85 miljoen euro in Spanje en Portugal

Primark trekt meer dan 85 miljoen euro uit voor winkelopeningen en ingrijpende renovaties in Portugal en in Spanje, waar de Ierse modeketen zijn twintigste verjaardag viert.

300 extra banen

In Spanje voorziet Primark 40 miljoen euro voor de renovatie van elf winkels, in Albacete, Algeciras, Cartagena, Cornellà de Llobregat, Fuengirola, Pamplona, Roquetas de Mar, Santander, Santiago de Compostela, Vitoria-Gasteiz en Zaragoza. De keten belooft een slimmere indeling, vernieuwde inrichting en een moderner winkelbeeld volgens het nieuwste concept, inclusief de introductie van zelfscankassa’s. Daarnaast opent de retailer een nieuwe winkel in Talavera de la Reina, in het winkelcentrum Los Alfares. Dat wordt de 68ste vestiging in Spanje en de tweede in de provincie Toledo. Dit jaar viert Primark overigens twintig jaar aanwezigheid in Spanje.



In Portugal reserveert de modeketen 45 miljoen euro voor vier nieuwe locaties in Porto, Vila Nova de Gaia, Castelo Branco en Setúbal, plus een uitbreiding van de populaire winkel in Forum Coimbra. De retailer is 17 jaar actief in het land en heeft er een stevige klantenbasis.

De investeringsronde creëert meer dan 300 nieuwe banen in beide landen. “Dit is een historisch moment voor Primark op het Iberisch Schiereiland: deze investering weerspiegelt ons vertrouwen in deze markten en onze langetermijnverbintenis met Spanje en Portugal,” zegt Carlos Inácio, algemeen directeur van Primark Iberia.