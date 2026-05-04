Rituals neemt de kaap van 1500 winkels

Vorige week opende Rituals zijn 1500ste winkel, in de Chinese stad Hangzhou. Het is de 21ste winkel in het Aziatische land voor de Nederlandse cosmeticaketen, die spreekt van een belangrijke mijlpaal.

“Blijven investeren”

Rituals, dat al actief is in 33 landen wereldwijd, vierde vorige week de opening van zijn 1500ste winkel. “Een belangrijke mijlpaal in onze internationale groeireis en het aanhoudende momentum in heel Azië”, zegt het bedrijf op LinkedIn. “Voor de toekomst blijven we investeren in de pijlers die Rituals tot Rituals maken: inspirerende winkels, productinnovatie, betekenisvolle impact en meeslepende welzijnservaringen zoals Mind Oasis.”

Vorige jaar realiseerde het Nederlandse wellness- en beautymerk een omzetstijging met 16% naar 2,43 miljard euro. De EBITDA kwam uit op 545 miljoen euro, goed voor een marge van 22,5%. De retailer opende wereldwijd meer dan 200 nieuwe winkels. Dit jaar staat in het teken van investeren: Rituals plant onder meer de renovatie van 1.500 winkels, verdere expansie in Azië en een versnelling van productinnovatie.