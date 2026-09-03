[En Images] Marie-Stella-Maris fait découvrir « le parfum d’Amsterdam » au monde à l’aéroport de Schiphol

Marie-Stella-Maris fait son entrée dans le secteur du travel retail avec une boutique éphémère à Schiphol. Dans le Lounge 1, la marque néerlandaise souhaite faire découvrir « le parfum d’Amsterdam » aux voyageurs internationaux.

Un début logique

En collaboration avec Lagardère Travel Retail, Marie-Stella-Maris a délibérément choisi Schiphol comme premier site dans le secteur du travel retail. Pour la marque d’Amsterdam, l’aéroport constitue en effet un lieu tout indiqué pour toucher un public international. « En tant que marque fondée à Amsterdam, Schiphol offre une plateforme naturelle pour présenter notre univers à un public international », explique l’entreprise sur LinkedIn.

Au cœur de cette boutique éphémère se trouve « No.12 Objets d’Amsterdam », un parfum que la marque a créé en s’inspirant de sa ville d’origine. Les visiteurs peuvent non seulement y découvrir des produits et des parfums, mais aussi écrire une carte postale à un être cher. Avec ce concept, Marie-Stella-Maris cherche à offrir bien plus qu’un simple point de vente classique. « Cette boutique éphémère captivante allie parfum, design et moment de partage », explique la marque.