Sephora annonce l’ouverture d’un quatrième magasin en Belgique

La chaîne française de cosmétiques Sephora poursuit son expansion en Belgique. Après des ouvertures dans les centres commerciaux bruxellois Docks Bruxsel et City2, c’est désormais Westland Shopping qui est au programme. Une ouverture à Liège avait déjà été annoncée auparavant.

Emplacement de choix

Westland Shopping annonce lui-même la nouvelle sur ses réseaux sociaux : Sephora ouvrira bientôt ses portes dans le célèbre centre commercial d’Anderlecht. C’est assez surprenant, car après les ouvertures à Docks Bruxsel le 25 juin et à City2 le 9 juillet, l’enseigne de cosmétiques n’avait jusqu’à présent annoncé qu’une seule ouverture prévue pour septembre dans le centre commercial liégeois Médiacité.

Il faut donc compter sur l’ouverture d’un quatrième magasin belge en plus de ceux-là. La date d’ouverture n’est pas encore connue. Sephora n’a pas encore communiqué sur d’autres emplacements, mais le détaillant a indiqué que la priorité, dans un premier temps, serait donnée à la partie francophone du pays: la Flandre ne suivrait qu’après une dizaine d’ouvertures.

Westland Shopping constitue en tout cas à nouveau un emplacement de choix dans la région bruxelloise pour le détaillant. Récemment encore, le centre commercial a annoncé de nouveaux chiffres records: en juin, il a accueilli plus de 650 000 visiteurs, soit 16,6 % de plus qu’un an auparavant et le chiffre mensuel le plus élevé de cette année à ce jour. En juillet et août également, les journées caniculaires ont entraîné des pics de fréquentation remarquables.