[Interview] Sephora s’implante en Belgique : « Nous ressentons l’engouement des consommateurs belges »

Sephora s’implante enfin en Belgique. Aujourd’hui, l’enseigne de beauté ouvre son premier magasin belge à Docks Bruxsel, suivi par celui de City 2 début juillet. Deux autres ouvertures sont prévues en 2026, notamment à Liège. « Nous venons pour rester », déclare Cathérine Spindler, présidente Europe et Moyen-Orient chez Sephora.

Quatre-vingt-dix marques, avec Hailey Bieber comme atout

Pour les passionnés de beauté belges, cette arrivée est très attendue. Alors que Sephora est depuis des années un acteur dominant en France, les clients belges devaient jusqu’à présent se rendre de l’autre côté de la frontière ou se tourner vers le commerce en ligne. Le détaillant a lui-même constaté ce trafic transfrontalier. « Nous voyons de plus en plus de consommateurs belges, tant sur notre plateforme de commerce en ligne que dans nos magasins », explique Cathérine Spindler, présidente Europe et Moyen-Orient chez Sephora. « C’est le moment idéal : nous ressentons vraiment, et de plus en plus fortement, un engouement croissant des consommateurs belges pour l’univers de la beauté et pour Sephora. »