L’ancien site Makro à Machelen renaît avec l’arrivée de Colos et Delhaize

Si l’affluence massive enregistrée lors de la première journée d’ouverture est un indicateur, l’avenir s’annonce prometteur pour l’ancien site Makro de Machelen, qui portera désormais le nom de Vondel District. Colos et Delhaize s’avèrent être de véritables aimants à clients.

Un démarrage prometteur

Un parking plein à craquer sur le Boulevard de la Woluwe à Machelen : cela faisait longtemps. Le public s’est déplacé en masse pour l’ouverture du plus grand magasin de bricolage de Belgique, d’une superficie de 20 000 m², et d’un supermarché de taille respectable de 2 250 m². Un démarrage prometteur donc pour le Vondel District, qui tire son nom du Vondelgracht, dont le tracé sera rétabli à travers ce site.

Colos et Delhaize viennent rejoindre ici McDonald’s, Colruyt Professionals, Solucious et une station-service. Un Albert Heijn XL ouvrira également ses portes cet automne. Ces magasins sont temporairement hébergés dans l’ancien bâtiment Makro : d’ici environ cinq ans, ils pourront emménager dans un nouveau bâtiment moderne et durable.

Le premier des six sites

« Cette approche — réouvrir d’abord les bâtiments existants dans le cadre des permis existants, puis réaliser le réaménagement définitif —, nous la déployons délibérément sur l’ensemble de nos six anciens sites Makro : quatre en Flandre, deux en Wallonie. Machelen est aujourd’hui le premier site à être effectivement pleinement opérationnel. Les autres suivront, l’objectif étant que le dernier site soit opérationnel d’ici le deuxième trimestre 2027 », explique Dirk Deroose, PDG du promoteur immobilier LCV Real Estate.

Pour cela, l’investisseur devra toutefois obtenir l’adhésion des autorités locales. À Anvers, où l’ancien site Makro est situé à la fois sur le territoire de Deurne et de Wijnegem, la province prend en charge le dossier. Il n’y aura pas de réaménagement rapide, selon le député provincial Luk Lemmens. Un plan d’exécution provincial en matière d’aménagement du territoire devra définir quelles fonctions seront autorisées et à quelles conditions.