Le plus grand magasin de bricolage de Belgique ouvre ses portes sur le site de Makro à Machelen

Une nouvelle chaîne de distribution belge entend bouleverser le marché du bricolage. Colos ouvrira le 16 juillet son premier magasin sur l’ancien site de Makro à Machelen et vise à développer un réseau de 10 à 15 magasins.

20 000 mètres carrés

Colos ouvrira mi-juillet son premier magasin à Machelen et revendique d’emblée le titre de plus grand magasin de bricolage de Belgique. La nouvelle enseigne belge s’installe sur l’ancien site de Makro, situé sur l’avenue de Woluwé, à proximité du ring de Bruxelles et de l’aéroport de Bruxelles. Avec 20 000 mètres carrés d’espace de vente et de drive, Colos se positionne comme un «one-stop-shop» pour les projets liés à la maison, au jardin et à la construction.