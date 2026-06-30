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Écrit par Pauline Neerman
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Le plus grand magasin de bricolage de Belgique ouvre ses portes sur le site de Makro à Machelen

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Bricolage/Jardin30 juin, 2026
Loic Hardy, CEO Colos

Une nouvelle chaîne de distribution belge entend bouleverser le marché du bricolage. Colos ouvrira le 16 juillet son premier magasin sur l’ancien site de Makro à Machelen et vise à développer un réseau de 10 à 15 magasins.

20 000 mètres carrés

Colos ouvrira mi-juillet son premier magasin à Machelen et revendique d’emblée le titre de plus grand magasin de bricolage de Belgique. La nouvelle enseigne belge s’installe sur l’ancien site de Makro, situé sur l’avenue de Woluwé, à proximité du ring de Bruxelles et de l’aéroport de Bruxelles. Avec 20 000 mètres carrés d’espace de vente et de drive, Colos se positionne comme un «one-stop-shop» pour les projets liés à la maison, au jardin et à la construction.

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