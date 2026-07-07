Leroy Merlin forme ses vendeurs grâce à l’IA

Leroy Merlin France utilise un chatbot basé sur l’IA pour former ses vendeurs à l’aide de conversations réalistes avec les clients. Cet outil, baptisé Pocket Coach, a déjà été testé pendant quatre mois dans le cadre d’un projet pilote mené dans huit magasins et, selon l’enseigne, il a permis de renforcer la confiance des équipes, d’améliorer les résultats commerciaux et d’accroître la satisfaction des clients.

Les compétences deviennent rapidement obsolètes

Pour Isma Hadjersi, directrice des ventes de Leroy Merlin France, ce n’est pas tant la technologie qui prime, mais bien les personnes. Selon elle, le plus grand défi aujourd’hui réside dans l’obsolescence rapide des compétences. Les produits, leur utilisation, les attentes des clients et la technologie évoluent si vite que les vendeurs doivent sans cesse actualiser leurs connaissances, a déclaré Hadjersi lors du congrès Connect Lille.