B&Q lance un nouveau concept de magasin axé sur l’habitat durable

B&Q rénove son magasin de Cheltenham, au Royaume-Uni, afin d’aider plus facilement ses clients à rendre leur logement plus durable. Le magasin bénéficiera notamment de nouveaux espaces de présentation et de conseils supplémentaires sur l’énergie, le jardinage et les choix plus durables. L’enseigne utilise ce magasin comme site pilote en vue d’un déploiement à plus grande échelle.

Un laboratoire vert

Le magasin accueillera notamment des présentoirs consacrés à la « maison durable » et à l’approche « Green Star », grâce auxquels B&Q transmet directement ses connaissances en matière de développement durable à ses clients. Par ailleurs, l’enseigne dispense des conseils et propose des produits visant à favoriser la présence de la nature dans le jardin, allant du compost sans tourbe aux techniques permettant de réduire la consommation d’eau, en passant par des alternatives sans pesticides.