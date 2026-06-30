Qui est Colos, le nouveau « challenger » du bricolage ?

Colos se présente comme le nouveau « challenger sur le marché sclérosé du bricolage » en Belgique. La première ouverture, sur l‘ancien site Makro à Machelen, s’annonce d’emblée comme le plus grand magasin de bricolage du pays. D’autres sites Makro sont ensuite dans le viseur. Mais qui se cache derrière tout ce battage médiatique ?

« Au sein du groupe »

À la tête de Colos se trouve Loïc Hardy, qui, selon LinkedIn, occupait auparavant le poste de Sales Excellence Manager chez Hubo Belgique. Depuis trois mois, il dirige ce nouveau concept de bricolage, qui, fait remarquable, est également implanté à Wommelgem. Marielle Duchesne, responsable marketing, était elle aussi jusqu’à présent directrice adjointe de la communication chez Hubo Belgique.