[Interview] « Nous visons 10 à 15 magasins en Belgique » (Loïc Hardy, Colos)

Avec une gamme extrêmement large et des stocks colossaux à des prix bas et fixes, Colos, le nouveau venu sur le marché du bricolage, répond à la demande croissante en matière de rénovations complètes. « Nous apportons une solution à trois problèmes majeurs pour nos clients », explique Loïc Hardy, PDG.

Un concept unique

Des clients quittant un immense magasin de bricolage avec des caddies remplis de canettes de Coca-Cola et de paquets de papier toilette Scottex : ce n’est pas un spectacle de tous les jours. Mais chez Colos, le spectaculaire nouveau venu sur le marché belge du bricolage, rien n’est ordinaire. Avec une superficie de pas moins de 20 000 m² et un assortiment de 50 000 articles, ce n’est pas seulement le plus grand magasin du pays dans son secteur, mais surtout un concept tout à fait unique.