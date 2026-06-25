Comment la taxe de 3 euros sur les colis non européens va impacter les entreprises et les consommateurs

(Publiréportage) À compter du 1er juillet 2026, l’Union européenne mettra en place une nouvelle taxe à l’importation sur les marchandises en provenance de pays hors UE. Au-delà de son impact immédiat sur les consommateurs, cette mesure marque une évolution plus profonde de la politique commerciale européenne. Quels seront ses effets à court et à long terme ? Et quels acteurs en subiront le plus les conséquences ? Une analyse par Shahab Wahdatehagh, Vice-Président, Global Trade Intelligence EMEA/AP chez Descartes.

Près de 4,6 milliards de colis chaque année

Concrètement, toute personne commandant un colis sur une plateforme de e-commerce non européenne (par exemple chinoise) devra s’acquitter d’un supplément forfaitaire de 3 euros. Cette mesure s’appliquera uniquement aux envois d’une valeur inférieure à 150 euros, les marchandises de valeur supérieure étant déjà soumises à des droits de douane.

Cette nouvelle taxe vise avant tout à rééquilibrer la concurrence entre les entreprises européennes et les acteurs hors UE qui importent des produits à bas coût. Le seuil actuel de 150 euros (en dessous duquel aucun droit de douane n’est appliqué) permet aux importateurs de proposer des produits à des prix particulièrement compétitifs. Certaines entreprises ont également tiré parti de cette exemption en fractionnant des commandes plus importantes en plusieurs envois afin d’éviter les droits de douane applicables au-delà de ce seuil.

L’Union européenne entend mettre un terme à ces pratiques. Avec près de 4,6 milliards de colis entrant chaque année sur le territoire européen sans être soumis à des droits de douane, les montants en jeu sont considérables. D’ici 2028, l’Union européenne prévoit d’ailleurs de remplacer le droit de douane forfaitaire actuel de 3 euros par une taxe proportionnelle à la valeur des marchandises importées.

Toutefois, cette taxe pourrait ne constituer qu’une première étape. L’an dernier, le Parlement européen et le Conseil de l’Union européenne sont parvenus à un accord sur l’introduction de frais de traitement des colis. Leur montant n’a pas encore été fixé. Une fois la mesure adoptée, ces frais s’appliqueront aux colis expédiés directement depuis des pays hors UE vers les consommateurs européens. Pour les colis acheminés vers des centres de distribution ou des entrepôts situés dans l’Union, ces frais devraient être moins élevés. L’entrée en vigueur de ces frais de traitement est attendue d’ici la fin de l’année 2026.

Qui seront les gagnants et les perdants de ces nouvelles taxes ?

Cette réforme redistribue les cartes entre consommateurs, plateformes e-commerce, acteurs logistiques et entreprises européennes. Pour l’économie européenne, la fin d’un système favorisant indirectement les importations à bas coût pourrait constituer une évolution positive. Les entreprises européennes disposent d’une opportunité pour renforcer leur compétitivité, tandis que les acteurs hors UE pourraient être incités à implanter davantage leurs activités au sein de l’Union. Une telle évolution contribuerait à soutenir l’emploi et l’activité économique locale. Cette mesure pourrait également avoir des effets positifs sur le plan environnemental car une grande partie des petits colis expédiés depuis des pays hors UE est aujourd’hui transportée par voie aérienne, particulièrement émettrice de CO₂.

À court terme, ce sont les consommateurs qui devraient ressentir les effets les plus immédiats. Les produits actuellement très accessibles pourraient devenir plus coûteux, notamment dans les secteurs de la mode et de l’électronique grand public. Pour certaines catégories de produits, des tensions ponctuelles sur la disponibilité pourraient également apparaître. Reste à savoir si les entreprises européennes seront en mesure de répondre à cette évolution de la demande. Malgré les annonces faites ces derniers mois, les infrastructures et les réseaux logistiques européens se sont encore peu adaptés. Les exportateurs qui tarderont à prendre en compte ce nouveau cadre réglementaire pourraient rapidement être pénalisés.

Les transporteurs et les transitaires seront également impactés. Même en cas de forte baisse des volumes d’expédition dès l’entrée en vigueur de la mesure, ils devront gérer, en très peu de temps, les déclarations douanières de près d’un milliard de colis supplémentaires. Une évolution qui alourdira considérablement la charge de travail liée au traitement des expéditions.

L’Europe connaîtra-t-elle le même choc qu’aux États-Unis ?

À ce stade, il est encore difficile de mesurer précisément tous les impacts de cette nouvelle réglementation. Les États-Unis offrent néanmoins un point de comparaison intéressant. Depuis l’introduction de mesures similaires l’an dernier, le nombre de colis de faible valeur expédiés depuis l’étranger a chuté de 80 %, avec une reprise limitée par la suite. Les effets pourraient toutefois être moins marqués en Europe. Alors que l’exemption européenne concernait les importations d’une valeur déclarée inférieure à 150 euros, le seuil américain était fixé à 800 dollars. Les importations ont été beaucoup plus largement touchées aux États-Unis.

Compte tenu de l’écart de prix relativement limité, les consommateurs européens pourraient absorber ce supplément de 3 euros, tandis que certains exportateurs pourraient choisir d’en prendre une partie à leur charge. Le contexte géopolitique diffère également entre les deux régions. Une baisse significative des expéditions en provenance de pays hors UE reste néanmoins probable. Certaines entreprises de livraison pourraient notamment décider de ne plus traiter certains petits colis afin d’éviter la charge administrative supplémentaire liée aux déclarations douanières.

Une opportunité pour les entreprises et les consommateurs

Quoi qu’il en soit, ces nouvelles règles obligent l’ensemble des acteurs à revoir leurs habitudes de consommation, d’approvisionnement et de distribution. Si l’écart de prix avec les produits importés à bas coût se réduit, les entreprises européennes disposeront de davantage de leviers pour se différencier, notamment par des pratiques plus durables ou des modes d’expédition plus efficaces, grâce au regroupement de commandes par exemple.

Mieux anticiper la demande et ajuster les niveaux de stock en conséquence deviendra également un enjeu stratégique. Et les solutions disponibles aujourd’hui offrent déjà des réponses concrètes pour accompagner cette transformation. Au-delà de la seule question douanière, cette réforme pourrait aussi marquer une étape importante dans l’évolution des chaînes d’approvisionnement européennes. Les entreprises qui importent des marchandises dans l’Union devront adapter leur fonctionnement, tandis que le transport de marchandises et le dédouanement gagneront en complexité.

Le succès de cette transition dépendra donc de la rapidité avec laquelle entreprises, prestataires logistiques et consommateurs sauront s’adapter à ce nouveau contexte.